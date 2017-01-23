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Новости за сегодня

В Комитете по конституционному законодательству рассмотрели законопроект «О судебно-экспертной деятельности»

 

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен проект закона «О судебно-экспертной деятельности», сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает передачу государственных функций по проведению судебных экспертиз из системы здравоохранения в министерство юстиции. Предполагается дальнейшее развитие института негосударственной (частной) судебной экспертизы путем формирования Палаты судебных экспертов РК. Кроме того, предусмотрены меры, направленные на повышение правовой защищенности граждан и организаций, участвующих в процессе производства судебной экспертизы.

Законопроект регламентирует права и обязанности органа судебной экспертизы и его руководителя, судебных экспертов, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии. Регулируются особенности проведения единоличной, комиссионной и комплексной судебных экспертиз. Определены основания их производства, объекты исследования, сроки проведения, требования к содержанию экспертного заключения. Нормы проекта устанавливают гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых проводится экспертиза.

Также на заседании рассмотрен в первом чтении сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности». Положения данного документы направлены на приведение законодательства в соответствие с нормами проекта закона «О судебно-экспертной деятельности».

Законопроектом вносятся поправки в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, а также законы «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан», «О некоммерческих организациях» и «О разрешениях и уведомлениях».

Законопроекты переданы на рассмотрение палаты.

 

23 января 2017, 15:32
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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