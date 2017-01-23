Число погибших от наводнения в южном Таиланде выросло до 85

В той или иной степени пострадали 1,7 миллиона человек.

До 85 человек возросло количество погибших в результате наводнения в южных провинциях Таиланда , передает , передает РИА Новости





По словам руководителя центра катастроф МВД страны доктора Чатчай Промлет, четыре человека считаются пропавшими без вести. Вода отступает в провинциях Ранонг, Краби, Транг, Чумпхон и Пачуаб Кирикхан. Ситуация пока остается сложной в провинциях Сураттхани, Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Пхаттхалунг и в провинциях "крайнего юга", граничащих с Малайзией – Ялла, Наративат и Паттани. Провинция Наративат, в которой площадь затопления увеличилась за выходные, объявлена зоной стихийного бедствия.





От наводнения в той или иной степени пострадали 1,7 миллиона человек, заявил глава центра катастроф. Туристические зоны в провинциях Пхукет, Краби, Прачуаб Кирикхан (курортные города Хуа Хин и Ча-Ам), а также острова Самуи и Пханган в провинции Сураттхани пострадали от наводнения в наименьшей степени.





Все объекты туристической инфраструктуры, транспорт и коммуникации работают в обычном режиме.



