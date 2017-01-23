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Новости за сегодня

Президент РК провел встречу с руководством Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»

 

На встрече председатель Президиума Т.Кулибаев и председатель Правления А.Мырзахметов проинформировали Главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период.

Президент Казахстана отметил, что Правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.

- На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.

- Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны, - отметил Президент Казахстана.

Руководство Палаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25% от ВВП, в ней занято более 3 млн человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 трлн тенге, что на 6% больше в сравнении с 2015 годом.

Также председатель Правления подчеркнул, что по поручению Главы государства осуществляется ревизионная работа в разрешительной и контрольно-надзорной сферах, результатом которой явились значительные сокращения разрешительных документов и отмена плановых проверок.

- Совместно с Генеральной прокуратурой, депутатами Парламента нами проводится пересмотр санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса, - отметил А.Мырзахметов.

Кроме того, руководством Национальной палаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

 

23 января 2017, 15:42
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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