Черные ящики рухнувшего под Бишкеком Боинга расшифрованы

Черные ящики «Боинга -747», рухнувшего под Бишкеком, расшифрованы , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.





По данным ведомства, они будут обнародованы только после того, как Межгосударственный авиационный комитет завершит процесс расследования. В министерстве пояснили, что в настоящее время обломки самолета вывозятся в ангар аэропорта. Из данных деталей будет собран макет Боинга. Часть обломков будет направлена в США для проведения дополнительных экспертиз и уточнения причин крушения.





Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing-747 совершавший рейс из Гонконга в Стамбул разбился в районе дачного поселка Дача-Су под Бишкеком. На месте трагедии погибло 38 человек, еще один пострадавший скончался вчера в больнице.



