Черные ящики рухнувшего под Бишкеком Боинга расшифрованы
23 января 2017, 16:05
Часть обломков будет направлена в США для проведения дополнительных экспертиз.
Черные ящики «Боинга -747», рухнувшего под Бишкеком, расшифрованы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.
По данным ведомства, они будут обнародованы только после того, как Межгосударственный авиационный комитет завершит процесс расследования. В министерстве пояснили, что в настоящее время обломки самолета вывозятся в ангар аэропорта. Из данных деталей будет собран макет Боинга. Часть обломков будет направлена в США для проведения дополнительных экспертиз и уточнения причин крушения.
Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing-747 совершавший рейс из Гонконга в Стамбул разбился в районе дачного поселка Дача-Су под Бишкеком. На месте трагедии погибло 38 человек, еще один пострадавший скончался вчера в больнице.
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