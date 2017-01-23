Французские СМИ удивлены решению Джедже продолжить карьеру в Казахстане

Французское издание Le Sport Dauphinois прокомментировало переход нападающего Франка Джа Джедже в «Иртыш», сообщает сообщает Sports.kz





«Джа Джедже продолжает свое мировое турне. Франко-ивуариец играл за клубы из Украины, Норвегии, Беларуси, Шотландии, Катара. После ухода с Персидского залива в статусе свободного агента он нашел новую команду на этой неделе. Удивительно, что его приключение продолжится в клубе из чемпионата Казахстана. Он подписал контракт до декабря с „Иртышом“, занявшим третье место в чемпионате в прошлом сезоне», — пишет издание.





На протяжении карьеры Джа Джедже поиграл во французских «ПСЖ», «Бресте», «Гренобле», «Страсбуре», «Ванне», «Арль-Авиньоне» и «Ницце», украинском «Черноморце», норвежском «Сарпсборге», белорусском «Динамо», шотландском «Хиберниане» и катарском «Аль-Шахания».











