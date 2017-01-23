Французские СМИ удивлены решению Джедже продолжить карьеру в Казахстане
23 января 2017, 16:16
На протяжении карьеры Джа Джедже поиграл во французских «ПСЖ», «Бресте», «Гренобле», «Страсбуре», «Ванне», «Арль-Авиньоне» и «Ницце».
Французское издание Le Sport Dauphinois прокомментировало переход нападающего Франка Джа Джедже в «Иртыш», сообщает Sports.kz.
«Джа Джедже продолжает свое мировое турне. Франко-ивуариец играл за клубы из Украины, Норвегии, Беларуси, Шотландии, Катара. После ухода с Персидского залива в статусе свободного агента он нашел новую команду на этой неделе. Удивительно, что его приключение продолжится в клубе из чемпионата Казахстана. Он подписал контракт до декабря с „Иртышом“, занявшим третье место в чемпионате в прошлом сезоне», — пишет издание.
На протяжении карьеры Джа Джедже поиграл во французских «ПСЖ», «Бресте», «Гренобле», «Страсбуре», «Ванне», «Арль-Авиньоне» и «Ницце», украинском «Черноморце», норвежском «Сарпсборге», белорусском «Динамо», шотландском «Хиберниане» и катарском «Аль-Шахания».
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