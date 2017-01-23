Во время аварии на пришахтинском путепроводе различные травмы получили 4 человека

У всех черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны, ушиб грудной клетки.

Сегодня утром на пришахтинском путепроводе в районе 20 шахты произошла авария. По информации полицейских, 41-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, сообщает NV





На «встречке» в этот момент ехал автомобиль «Хендай Элантра». Произошло столкновение. Также по-касательной задело «Тойоту».





Две машины вынесло на обочину, а третью очень сильно покорежило. Автомобиль перекрыл проезжую часть, из-за чего образовалась гигантская пробка. Все утро жители Пришахтинска с трудом добирались в центр города.





Пресс-служба управления здравоохранения сообщает, что медики увезли в больницу четырех пострадавших. У всех черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны, ушиб грудной клетки.





Трое пострадавших сейчас находятся в Областном медицинском центре. Четвертый помимо всего прочего получил перелом бедра и перелом коленной чашечки. Его увезли в клинику имени Макажанова.



