Во время аварии на пришахтинском путепроводе различные травмы получили 4 человека
23 января 2017, 16:23
У всех черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны, ушиб грудной клетки.
Сегодня утром на пришахтинском путепроводе в районе 20 шахты произошла авария. По информации полицейских, 41-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, сообщает NV.
На «встречке» в этот момент ехал автомобиль «Хендай Элантра». Произошло столкновение. Также по-касательной задело «Тойоту».
Две машины вынесло на обочину, а третью очень сильно покорежило. Автомобиль перекрыл проезжую часть, из-за чего образовалась гигантская пробка. Все утро жители Пришахтинска с трудом добирались в центр города.
Пресс-служба управления здравоохранения сообщает, что медики увезли в больницу четырех пострадавших. У всех черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны, ушиб грудной клетки.
Трое пострадавших сейчас находятся в Областном медицинском центре. Четвертый помимо всего прочего получил перелом бедра и перелом коленной чашечки. Его увезли в клинику имени Макажанова.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840630-f34f56b995f797decbc1482a352fae50
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...