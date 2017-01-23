В СКО помощь полицейских и сотрудников ЧС понадобилась будущим мамам, из-за метели застрявшим в пути, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





Нелегкими выдались минувшие выходные для североказахстанских полицейских и спасателей. Разбушевавшиеся в регионе бураны буквально преградили путь североказахстанцам. У жительницы села Аксуат Тимирязевского района, направлявшейся с акушером в районную больницу, начались преждевременные роды. В дороге их застала метель и из-за снежного перемета они не смогли продолжить путь. Медицинский работник сообщила об этом на «112». Первым на помощь застрявшим в пути подоспел участковый инспектор Дмитриевского сельского округа старший лейтенант полиции Раджу Нуриев. Полицейскими Тимирязевского, района Шал акына и сотрудниками ЧС были организованы работы по очистке снега, в результате чего роженица была своевременно доставлена в районную больницу города Сергеевки. Новорожденный Сергей с мамой уже завтра собираются домой.





Благополучное возвращение домой ожидает и еще двух рожениц, жительниц Тимирязевского района и Шал Акына, также застрявших в дороге по пути в больницу. Совместные усилия местных полицейских и спасателей не позволили им остаться один на один с метелью.





Также на минувших выходных полицейские спасли и двух рыбаков, ставших заложниками непогоды. «В таких случаях мы централизованно и оперативно ориентируем все экстренные службы. В области работают и пункты обогрева. Автодороги патрулируют в круглосуточном режиме сотрудники дорожно-патрульной полиции. Всегда на дежурстве и участковые инспектора полиции. Конечно же, мы работаем в тесном взаимодействии с сотрудниками ЧС», - отметил начальник управления оперативного планирования полковник полиции Ербол Бектуров.