Ford Transit стал подзаряжаемым гибридом

Компания Ford представила гибридный фургон Transit Custom с возможностью подзарядки от сети. Его массовое производство будет налажено в 2019 году.





Для начала автопроизводитель испытает пилотную партию «зеленых» коммерческих автомобилей на улицах Лондона. В рамках проекта, поддержанного и профинансированного местными властями, 20 плагин-гибридных фургонов Ford будут в течение одного года обслуживать местные бизнес-структуры, совершая ежедневные поездки. Перемещаться они будут преимущественно на чистой электротяге, используя ДВС лишь при необходимости. Все машины оснастят специальным оборудованием для сбора данных, на основе которых будут оцениваться экологичность, стоимость эксплуатации и другие особенности подобного транспорта. Тестирование начнется этой осенью. Характеристик Transit Custom PHEV «Форд» пока не раскрыл.





Ford остается лидером Великобритании по продажам коммерческих машин на протяжении 51 года подряд. По данным компании, в Лондоне грузовые автомобили совершают 280 тысяч поездок в день, наматывая 8 миллионов миль (12,9 миллиона километров), причем 75% трафика приходится именно на фургоны. Испытания Transit Custom PHEV должны показать, насколько эффективным может быть использование электротяги для улучшения качества воздуха в мегаполисах.





В ближайшие пять лет Ford собирается вывести на мировой рынок 13 электрических моделей. Помимо Transit, в этом списке значатся: полностью электрический внедорожник с запасом хода не менее 300 миль (483 км) на одном заряде; массовый гибридный автомобиль с автопилотом, который дебютирует в Северной Америке в 2021 году и будет использоваться в такси/каршеринге; гибридная версия культового масл-кара Mustang. Кроме того, уже в этом году Ford совместно с BMW, Daimler, Audi и Porsche начнет строить в Европе сеть сверхбыстрых зарядных станций.



