За две недели в РК зарегистрировались 430 тысяч человек

На пресс-конференции в СЦК начальник департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов сообщил, сколько человек удалось временно и постоянно зарегистрировать за две недели в ЦОНах и через портал «Электронного Правительства», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В целом, за две недели 430 тыс человек зарегистрировались по месту постоянного и временного проживания. Действительно, первые дни был ажиотаж, но мы приняли все необходимые меры, увеличили рабочее время. Наши сотрудники в ЦОНах совместно с сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» работали 12 часов, мы работали в выходные дни, пока ажиотаж не спадет, дополнительно более 100 рабочих мест установили. На этой неделе еще значительно увеличим количество рабочих мест по приему граждан по вопросам временной и постоянной регистрации», - сказал он.





По его словам, люди понимают, что без учета населения невозможно планирование социально- экономического развития регионов, каждый аким должен знать сколько у него проживает населения на обслуживаемом участке.





«И с другой стороны - это польза для самих граждан, они смогут воспользоваться всеми государственными услугами по месту жительства, устроить детей в садик, школу, получить медицинское обеспечение», - отметил глава миграционной полиции.





С. Саинов добавил, что в городах, районах гражданам можно пойти в любой ЦОН, необязательно с привязкой к месту жительства, и зарегистрироваться.





«Мы запустили услугу онлайн-регистрации - временно доработали. На сегодняшний день за два дня буквально 3 тысяч человек получили эту услугу через портал «Электронного Правительства», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана