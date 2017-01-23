За две недели в РК зарегистрировались 430 тысяч человек
23 января 2017, 16:38
После открытия онлайн-регистрации, за два дня услугой воспользовались 3 тысячи граждан.
На пресс-конференции в СЦК начальник департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов сообщил, сколько человек удалось временно и постоянно зарегистрировать за две недели в ЦОНах и через портал «Электронного Правительства», передает корреспондент Zakon.kz.
«В целом, за две недели 430 тыс человек зарегистрировались по месту постоянного и временного проживания. Действительно, первые дни был ажиотаж, но мы приняли все необходимые меры, увеличили рабочее время. Наши сотрудники в ЦОНах совместно с сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» работали 12 часов, мы работали в выходные дни, пока ажиотаж не спадет, дополнительно более 100 рабочих мест установили. На этой неделе еще значительно увеличим количество рабочих мест по приему граждан по вопросам временной и постоянной регистрации», - сказал он.
По его словам, люди понимают, что без учета населения невозможно планирование социально- экономического развития регионов, каждый аким должен знать сколько у него проживает населения на обслуживаемом участке.
«И с другой стороны - это польза для самих граждан, они смогут воспользоваться всеми государственными услугами по месту жительства, устроить детей в садик, школу, получить медицинское обеспечение», - отметил глава миграционной полиции.
С. Саинов добавил, что в городах, районах гражданам можно пойти в любой ЦОН, необязательно с привязкой к месту жительства, и зарегистрироваться.
«Мы запустили услугу онлайн-регистрации - временно доработали. На сегодняшний день за два дня буквально 3 тысяч человек получили эту услугу через портал «Электронного Правительства», - заключил он.
Ксения Давыдова, Астана
Фото ortcom.kz
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