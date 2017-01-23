Пересмотреть требования к школьному оборудованию и питанию предложила З.Балиева

За последние годы все чаще отмечаются случаи возникновения отклонений в системе опорно-двигательного аппарата у учащихся.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в минувшую среду депутат Мажилиса - Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева сделала депутатский запрос по поводу пересмотра стандартов и СНиПов для школьных оборудовании, школьной формы, школьного питания, которые напрямую влияют на здоровье детей, сообщает Zakon.kz.





«По данным Министерства здравоохранения и социального развития последние годы сохраняются неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков РК, - говорится в запросе. - За последние пять лет заболеваемость школьников выросла на 22%. Распространенность анемии выросла в 2,5 раза, болезней органов дыхания в 1,5 раза. Эндокринные заболевания увеличились в 1,4 раза, болезней нервной системы в 1,5 раза, отравлений в 1,2 раза».





При этом отмечается, что одной из наиболее распространенных «школьных» проблем со здоровьем является нарушение осанки. За последние годы все чаще отмечаются случаи возникновения отклонений в системе опорно-двигательного аппарата у учащихся.





«Нарушение осанки возникают у детей в раннем школьном возрасте: в 6-7 лет 13,8 % детей, в 8-13 лет – 14%, 14-17 лет – 15 %. 34 % детей в возрасте с 14-17 лет страдают сколиозом, т.е. каждый третий ребенок. С начала обучения в школе отмечается рост болезней глаза и его придатков – 29,2%. К 14-17 годам болезни глаза и его придатков выходят на лидирующие позиции – 70,3%», - привела данные депутат.





По ее словам, сколиоз и близорукость стали профессиональными заболеваниями школьников. Она обратила внимание на то, что сколиоз неизлечим, а меры профилактики не разработаны.





«Эти заболевания возникают при неправильном сидении за партой, особенно в тех случаях, когда школьная парта неправильно устроена и не соответствует росту детей. Немаловажную роль играют тяжелые школьные рюкзаки, набитые учебниками, гаджеты, а также неправильное освещение. В составе правительства, министерства здравоохранения и социального развития есть более 40 научных институтов, которые, по нашему мнению, должны с сегодняшнего дня еще раз пересмотреть все эти стандарты, потому что 22 % нездоровых детей – это тревожная цифра. Это касается нашего будущего поколения», - отметила З.Балиева.





Она также обратила внимание на тот факт, что в санитарно-эпидемиологических требованиях к объектам образования отсутствуют требования к школьному столу.





«Отсутствие жесткой связи между столом и стулом позволяет учащимся самим произвольно изменять дистанцию сидения. Изменение дистанции сидения до нулевой и положительной приводит к тому, что при письме учащиеся принимают неправильную позу и не могут использовать спинку в качестве дополнительной опоры», - сказала депутат.





В связи с чем она предложила правительству создать рабочую группу из представителей всех государственных органов и организации, исследовательских, неправительственных организации, бизнес-структур, депутатов и пересмотреть все СНиПы и стандарты, которые касаются школьного питания, школьного оборудования, школьной гигиены, школьной одежды, спорта и других, напрямую затрагивающих и относящихся к благополучию, безопасности и здоровью наших детей.