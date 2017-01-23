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Разыскиваемого на родине преступника из Узбекистана поймали в Алматинской области

23 января 2017, 16:41

Задержанный нелегал водворен в изолятор временного содержания до решения вопроса об его экстрадиции.


По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 25-летний мужчина задержан в Карасайском районе в ходе организованной накануне зимней Универсиады профилактической отработки «Правопорядок», передает Zakon.kz.

Как выяснилось, задержанный является гражданином Узбекистана, который разыскивался с осени прошлого года правоохранительными органами своей страны по подозрению в совершении крупной кражи и незаконное пересечение границы.

«Разыскиваемый мигрант задержан участковым инспектором при обходе дачного массива. Мужчина, снимавший в аренду один из дачных домиков, не смог предоставить участковому каких-либо документов, в связи с чем он был доставлен в полицию для установления личности. По внешним приметам, внесенным в базу разыскиваемых лиц, выяснилось, что задержанный числится в межгосударственном розыске», - сообщили в пресс-службе областной полиции.

В полиции также отметили, что профилактическая отработка «Правопорядок», проводимая в преддверии 28-й зимней Универсиады в Алматы и пяти районах Алматинской области, продлится до 25 января.

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