Разыскиваемого на родине преступника из Узбекистана поймали в Алматинской области

Задержанный нелегал водворен в изолятор временного содержания до решения вопроса об его экстрадиции.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 25-летний мужчина задержан в Карасайском районе в ходе организованной накануне зимней Универсиады профилактической отработки «Правопорядок» , передает , передает Zakon.kz





Как выяснилось, задержанный является гражданином Узбекистана, который разыскивался с осени прошлого года правоохранительными органами своей страны по подозрению в совершении крупной кражи и незаконное пересечение границы.





«Разыскиваемый мигрант задержан участковым инспектором при обходе дачного массива. Мужчина, снимавший в аренду один из дачных домиков, не смог предоставить участковому каких-либо документов, в связи с чем он был доставлен в полицию для установления личности. По внешним приметам, внесенным в базу разыскиваемых лиц, выяснилось, что задержанный числится в межгосударственном розыске», - сообщили в пресс-службе областной полиции.





В полиции также отметили, что профилактическая отработка «Правопорядок», проводимая в преддверии 28-й зимней Универсиады в Алматы и пяти районах Алматинской области, продлится до 25 января.