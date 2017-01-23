Ольга Бузова отдала своё сердце Криштиану Роналду

Известная телеведущая, посетившая в Мадриде матч чемпионата Испании "Реал" — "Малага" (2:1), призналась в любви к лучшему футболисту мира 2016 года, пишет Лайф

В своем "инстаграме" Бузова пометила Роналду сердечком.









И на протяжении всего матча активно поддерживала "королевский клуб", который в итоге одержал победу благодаря дублю Серхио Рамоса и закрепился на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.





Hala Madrid 🙌🏻💣⚽️⚽️⚽️❤️💋 Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 21 2017 в 8:04 PST





Напомним, что Бузова, недавно отметившая 31-летие и презентовавшая новый клип "Привыкаю", отдыхает в Испании по соседству со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, который трудится на сборах "Локомотива". Не так давно теледива выразила восхищение игрой полузащитника другого мадридского клуба — Габи, за что поклонники этой команды подвергли её резкой критике и настойчиво попросили убрать "руки прочь от капитана".





Роналду, несмотря на поддержку Бузовой, ничем себя не проявил, отыграв поединок с "Малагой" в защитной повязке, которую заприметили на его руке незадолго до игры папарацци.





Фото: © Chema Rey/MARCA/SIPA/EAST NEWS



