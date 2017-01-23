Ольга Бузова отдала своё сердце Криштиану Роналду
23 января 2017, 16:50
В своем "инстаграме" Бузова пометила Роналду сердечком.
Известная телеведущая, посетившая в Мадриде матч чемпионата Испании "Реал" — "Малага" (2:1), призналась в любви к лучшему футболисту мира 2016 года, пишет Лайф.
В своем "инстаграме" Бузова пометила Роналду сердечком.
И на протяжении всего матча активно поддерживала "королевский клуб", который в итоге одержал победу благодаря дублю Серхио Рамоса и закрепился на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.
Напомним, что Бузова, недавно отметившая 31-летие и презентовавшая новый клип "Привыкаю", отдыхает в Испании по соседству со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, который трудится на сборах "Локомотива". Не так давно теледива выразила восхищение игрой полузащитника другого мадридского клуба — Габи, за что поклонники этой команды подвергли её резкой критике и настойчиво попросили убрать "руки прочь от капитана".
Роналду, несмотря на поддержку Бузовой, ничем себя не проявил, отыграв поединок с "Малагой" в защитной повязке, которую заприметили на его руке незадолго до игры папарацци.
Фото: © Chema Rey/MARCA/SIPA/EAST NEWS
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com