В ЗКО 5 лет получил военрук, избивший старшеклассника
23 января 2017, 16:50
4 октября 2016 года военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол.
Бывшего военрука признали виновным по статье 106 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью", сообщает "Мой ГОРОД".
Сегодня, 23 января, судья Тельман Ибрашев огласил приговор в отношении Айдоса Габдулкаримова, который, работая военруком в школе поселка Караоба Казталовского района, избил 10-классника Едиля Максотова.
- Суд постановил Айдоса Габдулкаримова признать виновным в совершении преступления согласно статьи 106 ч. 2 УК РК и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, - зачитал приговор судья.
Напомним, 4 октября 2016 года, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. После инцидента подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители написали заявление в полицию.
Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились.
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