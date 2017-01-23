В ЗКО 5 лет получил военрук, избивший старшеклассника

Сегодня, 23 января, судья Тельман Ибрашев огласил приговор в отношении Айдоса Габдулкаримова, который, работая военруком в школе поселка Караоба Казталовского района, избил 10-классника Едиля Максотова.

- Суд постановил Айдоса Габдулкаримова признать виновным в совершении преступления согласно статьи 106 ч. 2 УК РК и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, - зачитал приговор судья.





Напомним, 4 октября 2016 года, в селе Караоба Казталовского района военрук жестоко избил 10-классника во время игры в футбол. После инцидента подростка доставили в областную детскую больницу с диагнозом - размозжение яичка. Родители написали заявление в полицию.





Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились.



