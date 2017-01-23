В эти дни к Астане в очередной раз приковано внимание мирового сообщества - эксперт
23 января 2017, 16:52
Предложенный формат работы, место проведения, организация самой встречи – все это демонстрирует высокую проработанность Астаной всех деталей с учетом особой специфики данных переговоров.
Выбор Астаны в качестве переговорной площадки обусловлен международным авторитетом Президента Казахстана, одного из главных миротворцев современности, который пользуется высоким доверием всех стран. Об этом, комментируя переговоры по Сирии в Астане отметил директор Института системных исследований «Парасат» Нурсултан Ахмедия, передает Zakon.kz
Как отметил Н.Ахмедия, это чуть ли не единичный случай в истории переговорных процессов, когда к принимающей стороне, не являющейся при этом непосредственным участником конфликтного процесса, обращаются один за другим сразу несколько глав государств с просьбой предоставить площадку для переговоров.
"И, конечно же, стоит отметить высокий профессионализм работников внешнеполитических ведомств стран, особенно казахстанского МИДа, сумевшего организовать все в столь сжатые сроки. Наверное, это и есть мирный подвиг, совершаемый нашими дипломатами.
Предложенный формат работы, место проведения, организация самой встречи – все это демонстрирует высокую проработанность Астаной всех деталей с учетом особой специфики данных переговоров. В эти дни к Астане в очередной раз приковано внимание мирового сообщества", - сказал эксперт.
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