Tesla увеличила запас хода Model S и Model X
23 января 2017, 16:52
Американский производитель электрокаров Tesla снова внес изменения в свой модельный ряд.
Американский производитель электрокаров Tesla снова внес изменения в свой модельный ряд. Лифтбэк Model S и кроссовер Model X с топовой батареей на 100 киловатт-часов, ранее предлагавшиеся только в спортивном исполнении P100D, получили модификации 100D. Они уступают P-версиям в динамике, но способны преодолеть большее расстояние на одном заряде и, что самое важное, стоят заметно меньше.
Запас хода Model S 100D составляет 335 миль (539 км) – на 20 миль (32 км) больше, чем у P100D. При этом новинка, не имеющая скоростного режима Ludicrous, стоит 95 800 долларов США – на 42 000 долларов дешевле P100D. Если учесть, что за модель S 90D с дальностью хода в 294 мили (473 км) просят 92 800 долларов, получается, что покупатели могут получить дополнительные 66 километров на одном заряде, доплатив всего 3 000 долларов.
С Model X ситуация похожа. За доплату в те же 3 000 долларов (всего 101 800 долларов) запас хода увеличивается с 257 миль (414 км) до 295 миль (475 км) – на 61 км. Спортивный Model X P100D проезжает немногим меньше – 289 миль (465 км), но стоит на 37 000 дороже модели X 100D – 138 800 долларов.
Недавно компания Tesla начала производить аккумуляторы для Model S и Model X на своей Гигафабрике в Неваде. А для будущего доступного электрокара Model 3 это предприятие будет выпускать не только батареи, но и силовые установки.
Текст: Александр Орехов
Фото: Tesla
Via cartimes
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