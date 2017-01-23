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"Спарта" вновь попала в Высшую лигу КВН

23 января 2017, 16:56

Определены составы телевизионных лиг КВН 2017 года.


22 января в Зимнем театре в Сочи прошла съемка гала-концерта 28 Международного фестиваля команд «КиВиН-2017», на котором были сформированы составы телевизионный лиг Международного Союза КВН, сообщает Zakon.kz.

Отбор прошла также астанинская команда «Спарта».

Состав Высшей лиги 2017

1) «НАТЕ», ст. Брюховецкая, Краснодарский край
2) Сборная Забайкальского края, Чита
3) «Мега МАСИ», Москва
4) «Урал», Нижний Тагил
5) «Будем дружить семьями», Москва
6) Сборная Баку, Баку
7) Сборная Высшей Школы Экономики, Москва
8) «Наполеон Динамит», Тюменская область
9) «Хара Морин», Улан-Удэ
10) «Плюшки имени Ярослава Гашека», Тверь
11) «Без консервантов», Санкт-Петербург
12) Сборная Грузии, Тбилиси
13) «Приказ 390», Москва
14) «Раисы», Иркутск
15) Сборная вузов ГУУ и МИСиС, Москва
16) «Доброжелательный Роман», Санкт-Петербург
17) «Проигрыватель», Тамбов
18) Сборная АГПУ «Русская дорога», Армавир
19) Сборная Калининградской области
20) «Спарта», Астана
21) «Радио Свобода», Ярославль
22) Сборная Большого Московского Государственного Цирка, Москва

Фото: соцсети

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