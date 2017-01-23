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Астанинский раунд должен расположить участников процесса к открытости в диалоге с Сирией

23 января 2017, 17:00

Казахстан как медиатор и принимающая сторона переговоров оказался полностью готов обеспечить надлежащий уровень их проведения.


Сирийская оппозиция на переговорах представлена двадцатью различными группировками, как действующими в основных зонах конфликта, так и контролирующими отдельные регионы. Это говорит о том, что, по сути, на территории всей Сирии есть силы, готовые идти на компромисс. Астанинский раунд как раз становится ещё одной возможностью выявить готовность групп разного состава и идеологии к Женевскому процессу, решения на котором могут быть приняты только при условии наличия политической воли всех сторон конфликта. Об этом, комментируя переговоры по Сирии в Астане отметила научный сотрудник Отдела внешней политики и международной безопасности КИСИ при Президенте РК Анастасия Решетняк.

По словам эксперта, Казахстан как медиатор и принимающая сторона переговоров оказался полностью готов обеспечить надлежащий уровень их проведения.

"Формат «за закрытыми дверями» должен расположить участников процесса к большей открытости в диалоге, а скрупулезное отношение казахстанского МИДа к организационным вопросам поможет сгладить острые углы между переговорщиками", - сказала А.Решетняк.

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