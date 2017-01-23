Астанинский раунд должен расположить участников процесса к открытости в диалоге с Сирией
23 января 2017, 17:00
Казахстан как медиатор и принимающая сторона переговоров оказался полностью готов обеспечить надлежащий уровень их проведения.
Сирийская оппозиция на переговорах представлена двадцатью различными группировками, как действующими в основных зонах конфликта, так и контролирующими отдельные регионы. Это говорит о том, что, по сути, на территории всей Сирии есть силы, готовые идти на компромисс. Астанинский раунд как раз становится ещё одной возможностью выявить готовность групп разного состава и идеологии к Женевскому процессу, решения на котором могут быть приняты только при условии наличия политической воли всех сторон конфликта. Об этом, комментируя переговоры по Сирии в Астане отметила научный сотрудник Отдела внешней политики и международной безопасности КИСИ при Президенте РК Анастасия Решетняк.
По словам эксперта, Казахстан как медиатор и принимающая сторона переговоров оказался полностью готов обеспечить надлежащий уровень их проведения.
"Формат «за закрытыми дверями» должен расположить участников процесса к большей открытости в диалоге, а скрупулезное отношение казахстанского МИДа к организационным вопросам поможет сгладить острые углы между переговорщиками", - сказала А.Решетняк.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840644-cb0b334c58df4879952fc0b5a9c0937e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...