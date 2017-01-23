Китайский клуб предложил Руни зарплату в 55 миллионов евро в год
23 января 2017, 17:04
Руни выступает за МЮ с 2004 года.
Как сообщает The Sun нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйну Руни сделали невероятно выгодное предложение из Китая.
По информации издания, один из китайских клубов предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год или один миллион фунтов стерлингов в неделю. Сейчас оклад Руни составляет 300 тысяч фунтов в неделю.
Как сообщает издание, трансфер может состояться этим летом. В случае перехода Руни, он может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Напомним, Руни выступает за МЮ с 2004 года. 21 января в игре чемпионата Англии против «Сток Сити» форвард забил 250-й мяч в составе «красных дьяволов» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Фото DataLife Engine
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