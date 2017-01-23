Мангистауские боксеры завоевали шесть медалей на всероссийском турнире в Оренбурге

Воспитанники мангистауской школы бокса завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на XXI открытом всероссийском турнире по боксу, пишет пишет Lada.kz





В спортивном комплексе «Олимпийский» в Оренбурге 21 января завершился XXI открытый Всероссийский турнир по боксу имени В.Н. Канюкова среди юношей на призы администрации Северного округа Оренбурга. Турнир собрал более 80 юных мастеров кожаной перчатки из Казахстана, России, Башкирии и Узбекистана. Спортсмены соревновались в десяти весовых категориях. Мангистау представили 11 боксеров 1999-2000 годов рождения.





Медаль высшего достоинства команде принес Нурым Дильшат из Жанаозена. Воспитанник тренеров Ержанова Кайрата и Жарылгапова Жениса выступил в весовой категории до 56 килограммов. Нурым провел три боя с соперниками из России, в каждом одержав победу.





Нурлыхат Утепбергенов из Шетпе, воспитанник Ермека Джанабергенова, завоевал золотую медаль, выступая в весовой категории до 60 килограммов. В весе до 91 килограмма Нуртилек Садакбай из Жетибая, воспитанник тренера Тогжанова Асхата, также занял первое место.





«Серебро» досталось Берику Джетибаеву (до 60 килограммов). Бронзовыми призерами стали Саясат Есибаев (до 64 килограммов) и Арман Нурасылов (до 69 килограммов).

По итогам турнира лучшим боксером признан Нуртилек Садакбай в весовой категории до 91 килограмма.





Сборную Мангистау сопровождал тренер актауской школы бокса Дмитрий Середов, заслуженный тренер РК.





— Турнир прошел на высшем уровне, сильные ребята собрались, и в целом география турнира была большая. С хорошей стороны показали себя боксеры из Оренбурга, Самары, Челябинска и Уфы. Показать хороший бокс — с таким настроем мы приехали в Оренбург. Турнир является традиционным и каждый год собирает сильных боксеров. Все бои были зрелищными. Ребята полностью оправдали возложенные на них надежды. Конечно, хотелось бы больше золотых наград, но и такой результат вполне впечатляющий. Самое главное, что наши юные боксеры показали качественный бокс. Тем более, победа в турнире даёт право на присвоение звания «кандидат в мастера спорта», — сказал Дмитрий Середов.















