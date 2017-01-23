Семейчанин привёз в Казахстан из ОАЭ золотую медаль по бразильскому джиу-джитсу

С 13-14 января в городе Абу-Даби прошел мировой тур «Abu Dhabi Grand Slam-2017» с общим призовым фондом 155 000 долларов, где показал себя с лучшей стороны наш земляк, депутат маслихата ВКО Айдос Сериккалиулы.

Под руководством главного тренера Арманжана Рузахунова и специально приглашенного персонального тренера из Бразилии, обладателя чёрного пояса Антонио Мартинса в первый же день молодой спортсмен завоевал почётное II место по грэпплингу, получив серебряную медаль. Но уже на второй день турнира, на радость всем казахстанцам он с триумфом занял I место, завоевав в свою копилку золотую медаль в весовой категории +100 кг. по бразильскому джиу-джитсу, сообщает Но уже на второй день турнира, на радость всем казахстанцам он с триумфом занял I место, завоевав в свою копилку золотую медаль в весовой категории +100 кг. по бразильскому джиу-джитсу, сообщает ГОРОД F





В турнире принимало участие 1135 участников из 52 стран мира. Каждый из которых приехал в столицу ОАЭ для победы. Но в этой схватке смогли вырваться вперёд лишь упорные и сильные духом спортсмены, среди них и наш земляк Айдос Сериккалиулы, который поднял флаг нашей страны на высокий пьедестал.





Сейчас в активе у Айдоса два «золота» и одно «серебро». Первую золотую медаль он получил на чемпионате «Arlan Grip Selection Final-2016» по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в городе Алматы.

В своем родном городе он уже является ярким примером для молодёжи. Создавая всяческие условия для спортсменов и активно пропагандируя «ЗОЖ». Осенью прошлого года, по его инициативе в городе Семей распахнула свои двери школа единоборств «MANSUR», которая является официальным филиалом Мировой школы «Alliance» по бразильскому джиу-джитсу.





Он смог достичь больших успехов и в бизнесе и в спорте. Являясь патриотом своего города как молодой и перспективный депутат, он всегда идёт навстречу к любым начинаниям молодёжи, активно участвуя в жизни города. Будь это благотворительность или мероприятия городского масштаба.





Наблюдая за его успехами, можно сказать одно: через упорный труд, можно достичь больших высот на мировой арене и не только самому достигать Олимпа, но и подтягивать за собою молодёжь, укрепляя в обществе любовь и уважение к спорту.





Фото jiu-wolf.zp.ua



