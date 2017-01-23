Синоптики прогнозируют метели в северных областях РК, в южных - туман и гололёд
23 января 2017, 17:21
Прогноз на 24-26 января 2017 г.
Из-за циклонов, смещающихся на Казахстан с Северной Атлантики и Средиземного моря, в предстоящие трое суток на территории республики сохранятся сложные метеорологические условия. В северных областях по-прежнему снегопады с метелью, при видимости 200-500 м, сильный ветер с порывами 15-20 м/с, сообщает РГП "Казгидромет".
В южных и западных областях также местами снег, мокрый снег, гололёд и туман с видимостью 100-500 м, что особенно опасно на горных перевалах. Температура воздуха ожидается по-прежнему выше климатической нормы на 4-8ºС.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: Om1.ru
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