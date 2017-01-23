Синоптики прогнозируют метели в северных областях РК, в южных - туман и гололёд

В северных областях по-прежнему снегопады с метелью, при видимости 200-500 м, сильный ветер с порывами 15-20 м/с





В южных и западных областях также местами снег, мокрый снег, гололёд и туман с видимостью 100-500 м, что особенно опасно на горных перевалах. Температура воздуха ожидается по-прежнему выше климатической нормы на 4-8ºС.





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Фото: Om1.ru

Из-за циклонов, смещающихся на Казахстан с Северной Атлантики и Средиземного моря, в предстоящие трое суток на территории республики сохранятся сложные метеорологические условия., сообщает РГП "Казгидромет".