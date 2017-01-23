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Кроссовер Volvo XC40 станет серийным в апреле

23 января 2017, 17:21

Шведская марка Volvo может презентовать компактный кроссовер Volvo XC40 уже в предстоящем апреле на автосалоне в Шанхае.


Volvo XC40 станет первой моделью, построенной на модульной платформе Compact Modular Architecture (CMA) для компактных моделей, разработанной совместно Volvo и китайским концерном Geely, которому принадлежит шведская марка.

Это шасси использует множество компонентов от более крупной платформы SPA. Среди них – интегрированные системы безопасности, вентиляция и кондиционирование, информационно-развлекательная система.

Ранее Volvo уже показала прототип маленького кроссовера. Концепт-кар Volvo 40.1 concept демонстрирует внешность будущей модели. Судя по всему, у нее будет много общих черт с флагманским вседорожником XC90: от фар в виде «Молота Тора» до фирменной решетки радиатора и вертикальных задних фонарей. Но новинка будет выглядеть мене консервативно, что видно по рубленым линиям в очертаниях кузова прототипа.

По сведениям китайских СМИ, Volvo XC40 прибудет в Шанхай с подключаемой гибридной силовой установкой, в составе которой будут 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель, электромотор и семидиапазонный «автомат» с двойным сцеплением. Разумеется, кроссовер будет доступен и с традиционными ДВС: бензиновыми и дизельными.

Ранее представители Volvo заявляли, что рассчитывают продавать до 100 тысяч Volvo XC40 в год. Главным рынком для компактного вседорожника станет Китай. Но модель также появится в США и Европе.

Ожидается, что продажи кроссовера стартуют в 2018 году. Производство XC40 наладят на заводах в Бельгии и Китае.


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