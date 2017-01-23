Переговоры Астанинского процесса проходят в разных комнатах

«Переговоры в разных - двусторонних и многосторонних - форматах ведутся в «Риксосе» в разных комнатах. Делегаты отмечают, что созданные условия позволяют эффективно работать. А участие в них представителей и правительства, и вооруженной оппозиции Сирии - это уже серьезный прогресс, считают эксперты делегаций, принимавшие участие в подобных встречах в прошлом», - поведал источник.

Он также оценил атмосферу переговоров Астанинского процесса.

«Интересный нюанс: в ходе пленарной сессии только заявления казахстанской стороны, в начале и в конце, вызывали единодушные аплодисменты всех без исключения делегаций. В других случаях обязательно находился кто-нибудь, кто не приветствовал сказанное. Что и неудивительно, с учетом зачастую противоречивых позиций делегаций. Хорошо уже то, что они все вместе сели за один стол», - заключил он.

Как сообщалось ранее, в переговорах по Сирии в Астане принимают участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и посол США в Астане Джордж Крол в качестве наблюдателя. Согласно протоколу, стороны примут участие в официальном открытии встречи в 13:00 по местному времени (10:00 мск).





Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию оппозиции - Мухаммед Аллюш из группировки «Джейш аль-Ислам». В марте 2016 года, на переговорах в Женеве, Джаафари заявлял, что не намерен садиться за один стол с Аллюшем.