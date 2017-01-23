Итоги поездок в регионы подвели сенаторы

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев на заседании Бюро Сената подвел итоги депутатских поездок в регионы. Сенаторы провели более двухсот встреч, в том числе в самых отдаленных регионах страны, сообщает Zakon.kz.





Он отметил, что рабочие встречи с избирателями прошли плодотворно, мероприятия широко освещались в СМИ.





«В ходе встреч с трудовыми коллективами в селах и городах депутаты провели встречи с трудовыми коллективами и ознакомились с мнением населения по актуальным проблемам. В будущей работе нам необходимо рассмотреть возможности законодательного решения волнующих население вопросов и, в случае необходимости, направить в соответствующие государственные органы депутатские запросы, с тем, чтобы способствовать своевременному решению поднимаемых проблем», - подчеркнул К.Токаев.





Акцентируя внимание членов Бюро на работе в 2017 году, глава Сената отметил, что парламенту предстоит реализовать важные общественно-политические инициативы и провести ряд масштабных мероприятий. Среди них законопроекты, направленные на внесение поправок в конституционные законы, изменение законодательства, регулирующего такие важные сферы, как налоги и таможня, использование земельных недр, развитие местного самоуправления. В августе этого года состоятся очередное заседание секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий и Конференции Пагоушского движения.





Члены Бюро согласовали повестку дня заседания Сената, которое состоится 26 января.





Сенаторы рассмотрят законопроект «О судебно-экспертной деятельности» и сопутствующий документ в первом чтении. Депутаты также обсудят законопроект о пастбищах и поправки в законодательство по вопросам использования пастбищ (второе чтение).

Комитет по социально-культурному развитию и науке определен головным по дальнейшей проработке законопроекта о ратификации соглашения между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в РК Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра.



