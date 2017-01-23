Водителю, въехавшему в толпу в Мельбурне, предъявили обвинения в убийстве

Водителю, умышленно совершившему наезд на пешеходов в центре австралийского Мельбурна, предъявлены обвинения в убийстве пяти человек , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.





Полиция предполагает, что 26-летний мужчина действовал намеренно. Ранее обвиняемый уже находился под арестом по другому делу, но был отпущен под залог на время доследования и должен был повторно предстать перед судом в августе.





Напомним, в минувшую пятницу мужчина въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, в результате чего погибли пять человек. Среди погибших трехмесячный мальчик, который скончался от травм через два дня после инцидента. Еще 20 человек серьезно пострадали. Полиция сообщила, что это не было актом терроризма.



