Водителю, въехавшему в толпу в Мельбурне, предъявили обвинения в убийстве
23 января 2017, 17:44
Полиция предполагает, что 26-летний мужчина действовал намеренно.
Водителю, умышленно совершившему наезд на пешеходов в центре австралийского Мельбурна, предъявлены обвинения в убийстве пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Полиция предполагает, что 26-летний мужчина действовал намеренно. Ранее обвиняемый уже находился под арестом по другому делу, но был отпущен под залог на время доследования и должен был повторно предстать перед судом в августе.
Напомним, в минувшую пятницу мужчина въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, в результате чего погибли пять человек. Среди погибших трехмесячный мальчик, который скончался от травм через два дня после инцидента. Еще 20 человек серьезно пострадали. Полиция сообщила, что это не было актом терроризма.
Фото: AP Photo/ Andrew Brownbill
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840658-4a5414d28f30b63b5dfb2720fe26114e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...