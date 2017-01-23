В Казахстане обнаружили залежи легкой нефти
23 января 2017, 17:47
Возможные запасы месторождения оцениваются высоко и планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов.
В Министерстве энергетики РК сообщили об обнаружении залежей легкой нефти и газа в девонских отложениях подсолевого поднятия «Ансаган», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.
Месторождение «Ансаган» расположено в Жылыойском районе Атырауской области, выявленные нефтегазоносные горизонты залегают относительно глубже, чем на Тенгизском месторождении.
Возможные запасы месторождения оцениваются высоко и планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов.
Получение высоких дебетов легкой нефти на Ансагане подтверждает большой ресурсный потенциал подсолевых отложений на больших глубинах указанной территории.
В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении Ансаган, расширение геологоразведочных работ на всей контрактной территории с постановкой поисково-разведочного бурения на перспективных площадях Максат, Прорва Глубокая и др., подтвержденных детальными сейсморазведочными исследованиями.
24 февраля 2014 года был подписан Контракт с ТОО «Алмэкс Плюс» на право недропользования на проведение разведки углеводородного сырья в подсолевых отложениях в Атырауской и Мангистауской областей за исключением надсолевых структур и месторождений на участке.
Площадь геологического отвода составляет 1460,01 кв.км, глубина отвода- от подошвы надсолевых отложений до поверхности кристаллического фундамента.
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