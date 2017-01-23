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Прошедшие в Алматы рейды связаны с проведением Универсиады

23 января 2017, 17:49

В Алматы проверки проводились только в рамках оперативно-профилактических мероприятий, которые были связаны по подготовке к проведению Универсиады, и с регистрацией эти проверки никак не связаны.


Рейды, прошедшие в Алматы связаны с проведением Универсиады. Об этом сегодня во время пресс-конференции Службе центральных коммуникаций сообщил начальник Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов, сообщает Zakon.kz.

«Специальные проверки именно проживания по месту жительства проводиться не будут. В Алматы проверки проводились только в рамках оперативно-профилактических мероприятий, которые были связаны по подготовке к проведению Универсиады, и с регистрацией эти проверки никак не связаны. Потому как, проведение Универсиады - это международное значимое мероприятие, это общемировая практика. В других регионах каких-либо проверок не проводилось и до середины марта текущего года именно проверять, останавливать где-то людей, требовать регистрацию никто из сотрудников правоохранительных органов не будет», - сказал С.Саинов.

Фото: www.inform.kz

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