В Женеве дебютирует новый Subaru XV
23 января 2017, 17:49
Он будет построен на новой глобальной платформе Subaru.
Серийная версия кроссовера Subaru XV дебютирует 7 марта на автосалоне в Женеве – там же, где годом ранее был показан прототип XV Concept. Компания Fuji Heavy Industries Ltd., производящая автомобили Subaru, официально подтвердила эту информацию и опубликовала тизерное изображение, но никаких подробностей о товарной машине пока не раскрыла.
Если судить по концепту, новый Subaru XV станет на 70 мм длиннее, на 140 мм шире и на 45 ниже своего предшественника. Он будет построен на новой глобальной платформе Subaru, обеспечивающей «более динамичную и комфортную езду» и большую жесткость конструкции. Дизайн кроссовера выполнят в фирменном стиле DYNAMIC X SOLID, уже знакомом нам по седану и хетчбэку Impreza, которые первыми получили ту же новую архитектуру.
Текст: Александр Орехов
Фото: Subaru
Via cartimes
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