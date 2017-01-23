В Женеве дебютирует новый Subaru XV

Серийная версия кроссовера Subaru XV дебютирует 7 марта на автосалоне в Женеве – там же, где годом ранее был показан прототип XV Concept. Компания Fuji Heavy Industries Ltd., производящая автомобили Subaru, официально подтвердила эту информацию и опубликовала тизерное изображение, но никаких подробностей о товарной машине пока не раскрыла.





Если судить по концепту, новый Subaru XV станет на 70 мм длиннее, на 140 мм шире и на 45 ниже своего предшественника. Он будет построен на новой глобальной платформе Subaru, обеспечивающей «более динамичную и комфортную езду» и большую жесткость конструкции. Дизайн кроссовера выполнят в фирменном стиле DYNAMIC X SOLID, уже знакомом нам по седану и хетчбэку Impreza, которые первыми получили ту же новую архитектуру.



