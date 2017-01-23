Американские амиши пожаловались в суд на лошадиные подгузники

В американском городе Оберн, штат Кентукки, амиши обратились в суд с требованием отменить правило, запрещающее ездить на лошади, у которой нет подгузника или мешка для навоза под хвостом. Они заявили, что подобные ограничения мешают им исповедовать свою религию , сообщает , сообщает Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.





Амиши являются самым консервативным ответвлением протестантского движения меннонитов. Они отвергают современные технологии и передвигаются на повозках, запряженных лошадьми.





Согласно иску, который был подан двумя представителями обернской общины амишей, правило придумали специально для преследования последователей этой деноминации. Они указывают, что в октябре 2016 года рассмотрения в суде Оберна ожидали 25 дел, касающихся лошадиных подгузников. Все ответчики были амишами.





Правило было введено в 2014 году. Городские власти утверждают, что поводом для этого стали жалобы местных жителей на конский навоз на улицах. Амиши отказываются использовать лошадиные подгузники из-за запрета старейшин общины.



