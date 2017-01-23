Американские амиши пожаловались в суд на лошадиные подгузники
23 января 2017, 17:55
Амиши отказываются использовать лошадиные подгузники из-за запрета старейшин общины.
В американском городе Оберн, штат Кентукки, амиши обратились в суд с требованием отменить правило, запрещающее ездить на лошади, у которой нет подгузника или мешка для навоза под хвостом. Они заявили, что подобные ограничения мешают им исповедовать свою религию, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.
Амиши являются самым консервативным ответвлением протестантского движения меннонитов. Они отвергают современные технологии и передвигаются на повозках, запряженных лошадьми.
Согласно иску, который был подан двумя представителями обернской общины амишей, правило придумали специально для преследования последователей этой деноминации. Они указывают, что в октябре 2016 года рассмотрения в суде Оберна ожидали 25 дел, касающихся лошадиных подгузников. Все ответчики были амишами.
Правило было введено в 2014 году. Городские власти утверждают, что поводом для этого стали жалобы местных жителей на конский навоз на улицах. Амиши отказываются использовать лошадиные подгузники из-за запрета старейшин общины.
Фото: Danita Delimont / Globallookpress.com
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