Американский журналист рассказал, почему 2017 год может стать лучшим в истории

По ряду причин 2017 год может оказаться лучшим в истории человечества, пишет колумнист газеты The New York Times Николас Кристов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Существует всеобщее мнение, согласно которому мир разваливается на части, и каждый газетный заголовок напоминает нам об этом. Но на самом деле это не так. В реальности по некоторым показателям 2016 год оказался лучшим в истории человечества, а 2017 может быть еще лучше", — утверждает автор.

Он призывает отвлечься от избрания Дональда Трампа президентом США и подчеркивает, что это — не самое важное из того, что происходит на планете. Вместо этого автор предлагает обратить внимание на уровень бедности в мире, разницу в доходах между богатыми и бедными слоями населениями и на состояние здравоохранение.

Так, по данным Всемирного банка, каждый день количество людей, столкнувшихся с крайней степенью бедности, сокращается в среднем на 250 тысяч человек, хотя большинство считает иначе.

"Когда я начал писать о ситуации с бедностью в мире в начале 80-х, более 40% человечества жили в условиях крайней степени бедности. Сейчас — менее 10%. К 2030 году, похоже, будет уже всего 3% или 4%", — объясняет Кристов.

В течение почти всей истории человечества эта проблема была типичной для нашего вида, и вот теперь мы практически от нее избавились, отмечает автор, подчеркивая, что это гораздо важнее, чем события в Вашингтоне.

Кроме того, несмотря на недавно опубликованные организацией Oxfam International данные о том, что восьми жителям этой планеты принадлежит столько же богатств, сколько 3,6 миллиарда людей из бедных слоев населения, на глобальном уровне неравенство доходов сокращается.

В США ситуация с этим хуже, однако в Индии и Китае из бедности вырвались миллионы человек, продолжает Кристов.

Также человечество достигло значительного прогресса в том, что касается защиты прав женщин и снижения уровня неграмотности. До 1960-х большая часть человечества была необразованной, сейчас 85% взрослого населения — грамотные, приводит статистику Кристов.

"Помните: самое важное сейчас — это не твиттер Трампа. Важнее всего то, что сегодня 18 тысяч детей, которые в прошлом умерли бы от примитивных болезней, останутся в живых, примерно 300 тысяч человек получат электричество и добрых 250 тысяч человек выберутся из крайней нищеты", — резюмирует автор.

Фото © РИА Новости. Владимир Сергеев