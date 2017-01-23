Статус Каспия обсудят в Баку 25 января

Заседание рабочей группы по определению статуса Каспия пройдет в Баку 25 января, сообщает в понедельник агентство АПА со ссылкой на дипломатический источник. Об этом пишет РИА Новости.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

"Заседание рабочей группы по определению статуса Каспия пройдет в Баку 25 января. Ожидаются обсуждения по несогласованным моментам проекта конвенции и подготовка к встрече глав МИД прикаспийских стран", — передает агентство.

Фото © РИА Новости. Мурад Оруджев