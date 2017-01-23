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В Акмолинской области женщина угнала у знакомой автомобиль.

23 января 2017, 18:32

Полиция задержала подозреваемую.


В Акмолинской области сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в угоне автомобиля у приятельницы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента внутренних дел.

Заявление об угоне поступило 3 декабря 2016 года. 55-летняя жительница села Караоткель Целиноградского района сообщила, что у нее пропал автомобиль Chevrolet Aveo.

После обращения сотрудники криминальной полиции Целиноградского РОВД стали проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения угнанного автомобиля. Отслеживая записи видеокамер Центра оперативного управления, полицейские зафиксировали автомобиль сначала в городе Астане, а затем на объездной трассе, ведущей в Южно-Казахстанскую область. В дальнейшем машина была замечена в городе Мерке Жамбылской области, куда подозреваемая уехала на машине, чтобы скрыться.

По словам потерпевшей, женщина ранее была знакома с подозреваемой. Она сдавала ей в аренду свой автомобиль с ежемесячной оплатой 70 тысяч тг. Но с мая месяца 2016 года знакомая перестала вносить оплату за аренду, каждый день обещая расплатиться позже. Тогда женщина, устав от обещаний, вместе со своими знакомыми отправилась в Астану и пригнала свой автомобиль к себе домой. Спустя некоторое время она уехала в гости в другой город, по приезду обнаружив пропажу автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Целиноградского РОВД совместно с коллегами ДВД Жамбылской области была установлена и задержана жительница города Астаны 1982 года рождения.

На данный момент в отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье 200 ч. 2 (угон) УК РК.


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