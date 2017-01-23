В ВКО и Карагандинской области ограничили движение на дорогах

В понедельник, 23 января, были введены ограничения движения автотранспорта на дорогах республиканского значения Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Екатеринбург - Алматы» км. 1492-1854, участок от г.Караганда до г.Балхаш;

2. «Кызылорда – Аягоз - Бугаз» км. 17-217, участок от г.Караганда до г.Каркаралинск.

В ВКО в 18.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Усть-Каменогорск - Семей» км. 48-198, участок от с.Таврия до г.Семей;

2. «Омск - Майкапшагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау;

3. «Алматы - Усть-Каменогорск» км. 973-1048, участок от с.Калбатау до поворота на с.Уланское;

4. «Усть-Каменогорск – Шемонаиха - гр. РФ» км. 108-123, участок от г.Шемонаиха до границы РФ.