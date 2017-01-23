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Арабские журналисты подрались на встрече в Астане

23 января 2017, 19:12

Глава сирийской делегации никак не отреагировал на это происшествие.


Журналисты арабских СМИ устроили потасовку на переговорах в Астане, передает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел в лобби отеля Rixos, когда постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, возглавляющий делегацию официального Дамаска, вышел к журналистам.

Журналисты окружили аль-Джаафари, при этом один из операторов несколько раз потребовал от коллеги убрать голову, чтобы не мешать съемке. В какой-то момент журналисты сцепились в схватке, выкрикивая фразы на арабском, но их быстро успокоили.

Глава сирийской делегации никак не отреагировал на это происшествие.


Фото © РИА Новости


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