Сирийская оппозиция: Прямые переговоры в понедельник в Астане не планируются
Астанинский процесс будет длиться два дня.
Прямые переговоры между оппозицией Сирии и представителями Дамаска в первый день встречи в Астане не состоятся, сообщил РИА Новости оппозиционер Насер аль-Харири.
В понедельник в Астане прошло открывающее международную встречу по Сирии заседание с участием всех делегаций, в том числе оппозиции, властей, Ирана, России и Турции.
"Никаких прямых (переговоров) нет", — кратко ответил аль-Харири на вопрос о возможности диалога без посредников в понедельник.
Ожидается, что встреча в Астане продлится два дня.
Фото © РИА Новости
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