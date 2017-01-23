Сирийская оппозиция: Прямые переговоры в понедельник в Астане не планируются

Астанинский процесс будет длиться два дня.

Прямые переговоры между оппозицией Сирии и представителями Дамаска в первый день встречи в Астане не состоятся, сообщил РИА Новости оппозиционер Насер аль-Харири.

В понедельник в Астане прошло открывающее международную встречу по Сирии заседание с участием всех делегаций, в том числе оппозиции, властей, Ирана, России и Турции.

"Никаких прямых (переговоров) нет", — кратко ответил аль-Харири на вопрос о возможности диалога без посредников в понедельник.

Ожидается, что встреча в Астане продлится два дня.

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