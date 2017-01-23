В австралийском музее появился самый чистый в мире необработанный опал
"Пламя Австралии" был найден 70 лет назад и редко выставлялся в музеях.
Самый чистый в мире необработанный опал "Пламя Австралии" выставили на обозрение в Южноавстралийском музее в Аделаиде, передает ВВС.
Благородный опал, который был найден в 1946 году, почти не выставлялся на публике и большую часть времени хранился в специальном охраняемом сейфе.
Стоимость камня весом 998 граммов составляет примерно 680 тысяч долларов.
Две отполированные поверхности опала играют множеством цветов - от желтого и зеленого до красного.
По словам директора Южноавстралийского музея Брайана Олдмена, это очень редкий камень. "Опал такого качества может быть создан лишь в определенных климатических условиях", - сказал он.
Миллионы лет назад внутреннее море в Австралии испарилось, это и создало особые условия для появления опала, пояснил Олдмен.
Горнодобытчик Уолтер Бертрам нашел редкий опал около города Кубер-Педи в Австралии. Его семья зарабатывала на жизнь торговлей опалами, но "Пламя Австралии" она решила сохранить для будущих поколений австралийцев.
Сын Бертрама Алан в беседе с Би-би-си пояснил, что семья выполняет волю умершего отца и собирается сохранить камень "как превосходный образец светлого опала из Южной Австралии".
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