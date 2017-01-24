Советник сирийской оппозиции рассказал об итогах первого дня переговоров в Астане

Представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди рассказал о первом дне переговоров в Астане, сообщает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

«В целом, мы еще работаем, но на сегодня мы закончили. Завтра мы начнем в 10-11 часов. Я хочу подвести предварительные итоги встречи. Казахстан принял участие в открытии переговоров, помимо этого выступили два гаранта — это Россия и Турция. Главная цель этой встречи была озвучена. Сначала были проблемы, потому что у нас были люди, которые не хотели перемирия в Сирии. После этого было организовано отдельное собрание оппозиции с россиянами и турками», — сообщил представитель оппозиции.

По его словам, встреча была скоординирована спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, и стала очень долгой и продуктивной.

«Мы говорили о вопросах достижения настоящего длительного перемирия в Сирии. Каждую сторону попросили разработать свои взгляды на то, как этого можно достичь. Это — первое. Второе, о чем мы говорили — человеческий фактор. Это заложники осажденных районов. То, что мы в итоге обсудили — очень хорошо для такой встречи.

Теперь дальше это должно получить развитие, чтобы можно было выполнить резолюцию ООН», — подытожил представитель оппозиционной стороны.