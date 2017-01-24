Трамп подписал указ об отмене финансирования абортов за рубежом
Ровно восемь лет назад Барак Обама отменил ограничения на финансирование таких организаций.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ об отмене финансирования из федерального бюджета международных организаций, которые способствовали проведению абортов за рубежом, сообщает РИА Новости.
Ровно восемь лет назад, 23 января, вступивший тогда в должность президент Барак Обама отменил ограничения на финансирование таких организаций, введенные его предшественником — президентом Джорджем Бушем-младшим.
Восемь лет правления Обамы средства направлялись в Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Фото © РИА Новости
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