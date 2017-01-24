В Бангкоке из-за траура отменили празднование китайского Нового года

Традиционные мероприятия в честь китайского Нового года в Бангкоке отменены в связи с трауром по покойному королю Пхумипхону Адулъядету, скончавшемуся в октябре 2016 года, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на администрацию столичного района Сампхаттхавонг, на территории которого расположен бангкокский Чайна-таун. Об этом пишет РИА Новости.

Траур по скончавшемуся в октябре монарху продлится в Таиланде до середины октября 2017 года.

Решение об отмене новогодних мероприятий на улице Яоварат (официальное название бангкокского Чайна-тауна), в число которых обычно входят парады, шествия "драконов" и новогодних "львов", бесплатное угощение для всех посетителей праздника в открытых на весь вечер кафе и ресторанах, салют, выступления цирковых и эстрадных артистов, было принято на общем собрании Постоянного подготовительного комитета празднования китайского Нового года на улице Яоварат, который состоит из представителей районной администрации и лидеров общин этнических китайцев, проживающих в районе, говорится в сообщении.

Китайский новый год, который отмечается по "плавающему" лунному календарю, в этом году в Таиланде празднуют с 27 января по 2 февраля. В эти дни принадлежащие этническим китайцам предприятия будут закрыты на новогодние каникулы. Государственные учреждения и банки работают в этот период в обычном режиме.

Традиционно улица Яоварат, на которой расположены магазины и рестораны, принадлежащие этническим китайцам, – центр празднования китайского Нового года в таиландской столице. Тем не менее празднование проходит и в других районах города, и эти "локальные" праздники не отменяются. В этом году в связи с трауром повсеместно будут запрещены только салюты, взрывы петард и громкая музыка.

Город Бангкок изначально возник как торговое поселение этнических китайцев вблизи международного порта в устье реки Чаопрайя, когда столица королевства Сиам (старое название Таиланда) располагалась на сто километров выше по течению реки в Аюттхайе. Перенос столицы в Бангкок в конце XVIII века, после разгрома Аюттхайи бирманскими армиями во время Сиамо-Бирманской войны, вызвал приток в город представителей титульной нации — тайцев. В настоящее время население Бангкока состоит из представителей всех народностей, населяющих Таиланд, но потомки этнических китайцев продолжают играть особую роль в городе, так как именно им принадлежит большая часть зарегистрированного в Бангкоке частного бизнеса. Современные бангкокские китайцы чаще всего не знают китайского языка и одинаково часто посещают как китайские святилища, так и буддийские храмы, они культурно не отделяют себя от тайской нации, при этом сохраняя часть традиций предков, включая празднование китайского Нового года.

Фото © РИА Новости. Виталий Аньков