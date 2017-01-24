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Жириновский предложил отправить пенсионеров и творческих людей на север

24 января 2017, 00:27

В столичном отделении Союза пенсионеров России пообещали обсудить данную инициативу.


Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил переселить на север пенсионеров, сообщает Лента.ру.

«Во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода, другие населенные пункты. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где он находится, главное — отдельная квартира, магазины. Все это там есть», — заявил Жириновский.

По его словам, данная инициатива должна реализовываться в добровольном порядке. Также лидер ЛДПР предложил направить на север и в моногорода творческих людей, которые могут работать удаленно.

В столичном отделении Союза пенсионеров России пообещали обсудить данную инициативу. «Предложение своеобразное, надо его, конечно, осмыслить, продумать. Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, с пенсионерами на эту тему», — заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель отделения Игорь Корнеев.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости


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