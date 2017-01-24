24 боксера-чемпиона WSB подали в суд на «Astana Arlans»

В Есильском районном суде города Астаны рассматривается дело в отношении профессионального боксерского клуба «Astana Arlans», входящего в состав Президентского клуба «Астана». Об этом пишет Sports.kz.

Суть претензий заключается в том, что за победу в пятом сезоне Всемирной серии бокса WSB «Astana Arlans» были перечислены призовые в размере 400 тысяч долларов от AIBA, однако до тренеров и боксеров они не дошли. После попыток решить вопрос цивилизованным путем чемпионы обратились в суд.

Истцами по делу значатся 24 человека, среди которых: Ерик Альжанов, Самат Башенов, Бейбут Есжанов, Мардан Берикбаев, Жомарт Ержан, Мухамеджан Еркин, Кайрат Ералиев, Мирас Жакупов, Нурдаулет Жарманов, Ержан Мусафиров, Закир Сафиуллин и Мейрболат Тоитов.

Помимо выплаты призовых от «Astana Arlans» требуют возместить 200 тысяч тенге морального ущерба каждому истцу.