В деле об убийстве Ерасыла Аубакирова появилась новая подозреваемая

В деле об убийстве Ерасыла Аубакирова появились новые подозреваемые. Полиция начала расследование в отношении сестры Аяна Мейрбаева. Именно она обнаружила тело убитого студента-медика, передает КТК.

Всё произошло на автомойке, куда девушка приехала помыть машину своего брата Аяна. Позже он станет первым подозреваемым в убийстве. Айым Мейрбаева утверждает, что о трупе в багажнике ничего не знала. Но не растерялась, и тут же увезла его с места. Сообщалось, что избавиться от тела ей помогли некие третьи лица.

Теперь саму Мейрбаеву обвиняют по статьям о заведомо ложных показаниях и недонесении о преступлении. О её сообщниках ничего неизвестно.

11 октября в Астане к 20 годам строгого режима осудили Нурбека Ажимбая. По версии следствия, именно он с двумя подельниками сначала пытал, а потом убил Аубакирова. Обвинение также доказало, что он пытался представить убийцей Аяна Мейрбаева - с целью шантажа.