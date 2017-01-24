Аутизм попробуют лечить кишечными микробами

Если в кишечник детей с расстройствами аутистического спектра перенести часть микрофлоры от здоровых сверстников, симптомы заболевания у них облегчаются.

Группа американских исследователей хочет применить принципиально новый подход для лечения аутизма — болезни, причины которой всё ещё остаются предметом научных дискуссий. Экспериментальное лечение дало многообещающие результаты для группы детей в возрасте от 7 до 16 лет. Соответствующая статья будет опубликована в журнале Microbiome, а кратко о ней сообщает сайт Университета штата Аризона.

Учёные завершили опытное лечение 18 детей и подростков с помощью специального курса воздействия на их кишечную бактериальную флору. В ходе комплексного 70-дневного лечения детям вначале давали антибиотики и проводили "чистку кишечника" при помощи слабительного. Затем на протяжении восьми недель в их кишечник вводили некоторое количество бактерий, взятых из содержимого кишечника (фактически, фекальных масс) здоровых людей того же возраста. Общее число видов перенесённых бактерий достигало тысячи.

Исследователи утверждают, что, по итогам довольно краткого лечебного курса, состояние больных улучшилось. Отклонения в работе желудочно-кишечного тракта (запоры, диарея, боли в животе), частые у людей с расстройствами аутистического спектра, стали менее выраженными у 80 процентов участников исследования. Существенно улучшились социальные навыки и стабильность сна детей-аутистов.

Следует отметить, что экспериментальное лечение пока ещё не прошло независимую проверку со стороны Управления по контролю за качеством лекарств и продуктов питания США. К тому же, за 10 недель, описанных в работе, даже эффективный метод борьбы с аутизмом вряд ли может полностью проявить свою результативность. Ликвидация синдромов аутизма требует стабильного роста уровня социальных навыков ребёнка. За короткие сроки такие навыки могут развиться лишь частично. К тому же, прогресс в этом отношении серьёзно зависит от среды, окружающей ребёнка. Полная оценка эффективности бактериального лечения этой болезни потребует существенно более длительных наблюдений.

Фото: © Shutterstock, Inc., источник – L!FE