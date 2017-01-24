В Астане завершился первый день переговоров по Сирии

Переговоры по Сирии в столице Казахстана на этот день завершены. Об этом сообщил представитель оппозиции Яхья аль-Ариди, передает ТАСС.

"Переговоры по Сирии на сегодня завершены. Больше встреч не планируется. Но завтра работа будет продолжена", - сказал он.

Москва считает успешным первый день встречи в Астане по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Мы считаем, что первый день был достаточно успешным, прежде всего удалось провести и открыть сегодня проведение международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, - сказал он. - Я считаю, что событие достаточно знаменательно тем, что удалось открыть мероприятие не только в присутствии делегаций стран - гарантов соглашения о прекращении огня от 29 декабря, но и в присутствии спецпосланника Стаффана де Мистуры, посла США в Казахстане, а также делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции".

"Сначала было некое недоверие, напряженность, но затем делегация оппозиции поняла, что имеет в лице России надежного партнера, который держит данное слово", - сказал он. России удалось донести до оппозиции, продолжил Лаврентьев, что "если Россия гарантирует какие-то действия и соглашения, то на это слово можно положиться". "Несмотря на то что первоначальный накал страстей был достаточно высок, все-таки стороны продемонстрировали разумный подход, постарались в конце концов избежать каких-то действий, которые могли привести к срыву данного очень важного мероприятия", - отметил Лаврентьев.

Формат встречи по Сирии в Астане дает надежду на выход на качественно иной уровень переговоров, сказал Лаврентьев. "Это позволяет нам выйти на качественно иной уровень переговорного процесса", - сказал он. Лаврентьев также считает, что завершающий день переговоров по Сирии в Астане принесет хорошие результаты. По его словам, работа над согласованием текста переговоров должна завершиться 24 января.

"Мы продолжаем работу. Идет согласование текста итогового заявления, которое будет представлено на рассмотрение участников и будет окончательно согласовано в ходе завтрашней сессии, - сказал дипломат. - Поэтому комментировать содержание финального заявления было бы с моей стороны сегодня некорректно".

"Касательно планов на завтра. Переговоры продолжатся многоуровневые, в том числе с привлечением экспертов из делегаций России, Ирана и Турции для продолжения межсирийских консультаций, для досогласования вопросов, - обратил внимание дипломат. - Эти вопросы касаются очень актуальных тем, которые мы сегодня рассматривали: это режим прекращения боевых действий, вопросы размежевания с "Джебхат ан-Нусрой" и ИГ (террористические группировки, запрещенные в РФ), вопросы совместной борьбы с терроризмом".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, проинформировал, что консультации в Астане перешли в плоскость контактов между двумя делегациями - сирийского правительства и оппозиции - при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

На переговорах по Сирии в Астане обсуждается механизм поддержания перемирия в Сирии, сообщил представитель оппозиции.

"Сейчас, как ожидается, обе стороны будут работать над механизмом обеспечения перемирия", - сказал он.

Ариди добавил, что обсуждается пока только идея создания такого механизма. По его словам, о деталях реализации говорить рано.

Переговоры 24 января пройдут через посредников, также сказал аль-Ариди. при этом, по его словам, сирийская оппозиция на консультациях встретила понимание со стороны России.

"Мы встретили понимание со стороны России, - сказал он. - Мы видим, что они достигли своих военных целей и теперь хотят политического урегулирования".

При этом, добавил аль-Ариди, оппозиция ожидает, что Россия будет работать над урегулированием в рамках согласованных международным сообществом решений, в том числе резолюции СБ ООН 2254.

Всего в переговорах принимают участие семь сторон. Кроме названных выше, это государства - гаранты договоренностей о перемирии Россия, Турция и Иран, а также посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

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