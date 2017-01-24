Туман и снег будут в Казахстане во вторник
24 января 2017, 06:00
Местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра.
На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется не устойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра.
В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами –метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами- туман, гололед, усиление ветра ночью 18-23 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Южно-Казахстанской области местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской областяи местами туман, гололед, усиление ветра днем 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами – низовая метель, туман, гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами - метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области ожидается метель, местами сильная, усиление ветра 17-22, местами 25 м/с. В Карагандинской области местами – метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Алматы днем -2° облачно, слабый снег.
В Астане днем -15° облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: LiveInternet
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840699-b15c1d3b3e8e1c079ca0c77765832625
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...