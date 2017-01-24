Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Туман и снег будут в Казахстане во вторник

24 января 2017, 06:00

Местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра.


На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется не устойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами –метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами- туман, гололед, усиление ветра ночью 18-23 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Южно-Казахстанской области местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской областяи местами туман, гололед, усиление ветра днем 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами – низовая метель, туман, гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами - метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, местами сильная, усиление ветра 17-22, местами 25 м/с. В Карагандинской области местами – метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматы днем -2° облачно, слабый снег.

В Астане днем -15° облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveInternet

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также
Загрузка...