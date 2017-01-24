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Житель Костанайской области задержан за покушение на изнасилование троих женщин

24 января 2017, 06:04

Среди потерпевших оказалась 14-летняя школьница.


Житель Мендыкаринского района задержан за покушение на изнасилование троих женщин, сообщает Наш Костанай.

Среди потерпевших оказалась 14-летняя школьница.

Неизвестный мужчина в п. Первомайский Мендыкаринского района в субботу, 21 января, домогался проходящих мимо девушек. Первоначально говорилось о том, что все потерпевшие были несовершеннолетними, однако в пресс-службе ДВД Костанайской области это опровергли.

"Среди потерпевших только одна не достигла совершеннолетия, девочке 14 лет. Остальные 1963 и 1983 г.р. На данный момент 28-летний подозреваемый задержан, он обвиняется в покушении на изнасилование и хранение наркотиков. Ведется досудебное расследование, проводятся необходимые экспертизы", - сообщили в ДВД.

Фото: НК

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