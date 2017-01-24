Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК от 28 ноября 2016 года № 232-нқ утвержден новый Государственный норматив по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан.

Государственный норматив предназначен для определения стоимости предпроектных и проектных работ в текущем уровне цен по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и (или) за счет средств субъектов квазигосударственного сектора, и содержит методические положения по определению стоимости разработки предпроектной, проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, их расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, капитальный ремонт, а также на разработку проектов районной планировки и застройки населенных пунктов.

Основным методом определения стоимости проектных работ по Государственному нормативу является укрупненный расчет на основании натуральных показателей объектов проектирования с применением «Сборника цен на проектные работы для строительства».

Цены, приведенные в разделах Сборника, учитывают разработку основных комплектов рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений.

Наряду с этим, Государственным нормативом определен перечень работ и расходов на разработку проектно-сметной документации, которые не включены в цены Сборника и требуют дополнительного расчета.

Следует отметить, что в стоимость разработки проектно-сметной документации не включены и подлежат к оплате заказчиком такие расходы, как налог на добавленную стоимость, а также командировочные расходы, связанные с проектированием объекта вне пункта нахождения проектной организации и требующие принятия проектных решений на месте, за исключением командировок административного персонала.

Новый Государственный норматив по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан вводится в действие с 28 января 2017 года.

При этом признаются утратившими силу:

Приказ председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нқ «Об утверждении Государственного норматива по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан»;

Приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 7 октября 2016 года № 137-нқ «О внесении изменений и дополнений в приказ председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 399-нқ «Об утверждении Государственного норматива по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан».