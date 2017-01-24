Власти Нигерии предупредили об использовании детей смертницами

Предупреждение было выпущено после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали.

Смертницы на северо-востоке Нигерии начали использовать детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности, предупредили местные власти, назвав это "опасной тенденцией", сообщает Би-би-си.





Предупреждение было выпущено спустя 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали.





Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двоих смогла идентифицировать местная добровольная дружина, контролировавшая контрольно-пропускной пункт.





Им велели остановиться, и они привели в действие взрывные устройства возле КПП.

Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, так как они несли с собой детей.

Власти Нигерии сказали Би-би-си, женщины взорвали себя в городе - в результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.

Исламистская группировка "Боко Харам" известна тем, что использует в качестве смертниц женщин и девочек. Однако это первый случай, когда смертницы использовали детей, чтобы совершить нападение.

Акции боевиков участились на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".



