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Власти Нигерии предупредили об использовании детей смертницами

24 января 2017, 06:48

Предупреждение было выпущено после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали.


Смертницы на северо-востоке Нигерии начали использовать детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности, предупредили местные власти, назвав это "опасной тенденцией", сообщает Би-би-си.

Предупреждение было выпущено спустя 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали.

Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двоих смогла идентифицировать местная добровольная дружина, контролировавшая контрольно-пропускной пункт.

Им велели остановиться, и они привели в действие взрывные устройства возле КПП.
Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, так как они несли с собой детей.
Власти Нигерии сказали Би-би-си, женщины взорвали себя в городе - в результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.
Исламистская группировка "Боко Харам" известна тем, что использует в качестве смертниц женщин и девочек. Однако это первый случай, когда смертницы использовали детей, чтобы совершить нападение.
Акции боевиков участились на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".

Фото: AFP

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