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США в последние часы работы Обамы тайно отправили Палестине $221 млн

24 января 2017, 07:38

Против передачи денег выступали члены Республиканской партии.


Администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы передала Палестине 221 миллион долларов, передает РИА Новости.

Против передачи денег выступали члены Республиканской партии. Администрация официально сообщила конгрессу о своем намерении утром в пятницу, перед тем как Дональд Трамп вступил в должность президента.

Всего были выделены 227 миллионов долларов, в том числе 4 миллиона — на программы, связанные с изменением климата, и еще 1,25 миллиона — организациям под эгидой ООН.

Фото: РИА Новости

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