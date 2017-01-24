США в последние часы работы Обамы тайно отправили Палестине $221 млн

Против передачи денег выступали члены Республиканской партии. Администрация официально сообщила конгрессу о своем намерении утром в пятницу, перед тем как Дональд Трамп вступил в должность президента.





Всего были выделены 227 миллионов долларов, в том числе 4 миллиона — на программы, связанные с изменением климата, и еще 1,25 миллиона — организациям под эгидой ООН.