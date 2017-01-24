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В Алматы усиливают меры безопасности в аэропорту и на вокзалах

24 января 2017, 08:08

За перемещением гостей и их багажа только в аэропорту ведется круглосуточное наблюдение при помощи 800 видеокамер.


Перед Универсиадой безопасность в аэропорту и на двух вокзалах Алматы теперь охраняют полицейские с собаками, сообщает Хабар 24.

Они патрулируют территорию и проверяют багаж пассажиров. Участники международных соревнований уже начали прибывать в Алматы, и с каждым днем пассажиропоток растет.

За перемещением гостей и их багажа только в аэропорту ведется круглосуточное наблюдение при помощи 800 видеокамер, патрулирование территории ведут 200 сотрудников транспортной полиции. Животных же привлекли для поиска запрещенных или опасных грузов.

"Для этого они обучались в Австрии, там лучшая школа в мире считается. Потом специальные курсы у нас здесь в Алматы есть – кинологический центр. Там обучались. Все эти навыки, которые они приобрели, они здесь уже в работе используют в целях обеспечения охраны общественной безопасности", - заявил начальник центра кинологической службы ДВД на транспорте Баглан Жарылкасынулы.

Фото: Хабар 24

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