В Алматы усиливают меры безопасности в аэропорту и на вокзалах

За перемещением гостей и их багажа только в аэропорту ведется круглосуточное наблюдение при помощи 800 видеокамер.

Перед Универсиадой безопасность в аэропорту и на двух вокзалах Алматы теперь охраняют полицейские с собаками, сообщает Хабар 24.





Они патрулируют территорию и проверяют багаж пассажиров. Участники международных соревнований уже начали прибывать в Алматы, и с каждым днем пассажиропоток растет.





За перемещением гостей и их багажа только в аэропорту ведется круглосуточное наблюдение при помощи 800 видеокамер, патрулирование территории ведут 200 сотрудников транспортной полиции. Животных же привлекли для поиска запрещенных или опасных грузов.





"Для этого они обучались в Австрии, там лучшая школа в мире считается. Потом специальные курсы у нас здесь в Алматы есть – кинологический центр. Там обучались. Все эти навыки, которые они приобрели, они здесь уже в работе используют в целях обеспечения охраны общественной безопасности", - заявил начальник центра кинологической службы ДВД на транспорте Баглан Жарылкасынулы.



